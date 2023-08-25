الكرملين: لا وجود قانوني لفاجنر

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة ليس لها وجود قانوني رسمي في روسيا.

وأوضح بيسكوف، في مؤتمر صحفي، أن فاجنر موجودة باعتبارها مجموعة قدمت "إسهاما كبيرا" للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشاد "ببطولة" مقاتليها، بحسب وكالة رويترز.

ولقى قائد المجموعة الروسية يفجيني بريجوجين حتفه في حادث تحطم طائرة خاصة، يوم الأربعاء، كانت تقله و9 أشخاص آخرين من مدينة موسكو إلى مدينة سانت بطرسبرج.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه في مصرع بريجوجين، وأكد على أنه كان شخصا "موهوبا، وقدم اسهامات للدولة الروسية".

وحاولت مجموعة فاجنر بقيادة بريجوجين، في يونيو الماضي، الزحف إلى موسكو في تمرد كان يهدف إلى الإطاحة بقادة وزارة الدفاع الروسية. وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا التمرد ووصفه بأنه خيانة و"طعنة في الظهر".