قطر تستدعي السفير الإيراني وتؤكد احتفاظها بحق الرد على الانتهاك السافر لسيادتها

استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدوحة علي صالح آبادى.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، جددت دولة قطر إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد على هذا الانتهاك السافر، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكد وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، للسفير الإيراني، أن هذا الانتهاك يتنافى تماماً مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاسيما وأن قطر كانت دائماً من دعاة الحوار مع إيران، وبذلت جهوداً دبلوماسية حثيثة في هذا السياق.

كما أكد وزير الدولة للشئون الخارجية، ضرورة العودة فوراً للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة، وتجنب التصعيد وإيقاف العمليات العسكرية؛ سعياً لتعزيز الاستقرار إقليمياً ودولياً.

وأمس الاثنين، شن الحرس الثوري الإيراني هجومًا استهدف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان، أن الدفاعات الجوية القطرية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت القاعدة الجوية.

من جهتها، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت قطر، معتبرة ذلك «انتهاكا لسيادتها وتهديدا لسلامة أراضيها، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وعبّرت مصر عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكدة رفضها الكامل لكل أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول.