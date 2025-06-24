سوريا تعيد فتح مجالها الجوي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن إعادة افتتاح الممرات الجوية التي تم إغلاقها مؤقتاً أمام حركة الملاحة في الأجواء السورية، جراء التوترات التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها بتطبيق «تلجرام» أن الممرات الجوية ستعود إلى حالتها الطبيعية اعتباراً من الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إغلاق مؤقت حدث منذ 18 يونيو الجاري.

وشهد المجال الجوي في عدد من دول المنطقة مؤخراً إغلاقاً أمام الطيران المدني؛ بسبب التصعيد العسكري الحاصل بين إسرائيل وإيران.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».