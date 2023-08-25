فاجئ القائمون على حفل «ليلة الدموع» الجمهور، بمشاركة المطربة شيرين عبد الوهاب، بفقرة غنائية، والتي استقبلها الجمهور بالتصفيق الحار والهتاف لها.

وافتتح كورال «روح الشرق»، حفل «ليلة الدموع»، بملابس الحداد، حيث أرتدى جميع أعضاء فريق الكورال اللون الأسود، وقدموا أغنيات «الصبر جميل» لمهى فتوني، و«أنا مصمم» للمطرب بهاء سلطان، و«لو هتسيب» للنجم محمد حماقي، واختتموا بأغنية «وأهي ذكريات» للهضبة عمرو دياب.

ومن بعدهم بدأ الفنان أحمد كامل فقرته الغنائية، والتي قدم فيها أغنيتي «على عيني»، و«قولي»، كما مازح جمهور حفل «ليلة الدموع»، قائلا: «كان نفسي أقول لكم ليلة سعيدة بس هبقى كداب»، كما عبر عن سعادته بالمشاركة في الحفل ولقاء الجمهور السعودي، وحرص على إرتداء ملابسه باللون الأسود.

ثم قدم الفنان مسلم فقرته الغنائية، والتي تضمنت أغنيات «اتنسيت» و«قلب في الدفاتر» و«مش ندمان»، وقال مسلم عن حفل «ليلة الدموع»، إنها حدث استثنائي لم يحدث في العالم، ولن يحدث في أي دولة بالعالم.

ليغني بعدها الفنان طارق الشيخ خلال فقرته، أغنيتي «شارع الحياة»، و«كتاب حياتي يا عين»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف بإسمه.

ثم قدم الفنان محمد جمعة لجمهور حفل «ليلة الدموع»، مفاجأة للجمهور، حيث قدم فقرة «ستاند أب كوميدي»، متقمصا خلالها شخصية عم «ضياء» التي جسدها بمسلسل «الوصية»، والمشهورة بمقولة «كله رايح».

وداعب محمد جمعة الجمهور قائلا: «ده أنا مش لوحدي، ده أحنا كتير، فضلت أقول كله رايح أتاري كله رايح على جدة.. أخيرا حد حس بينا وعمل لنا ليلة دموع، بس مكملوش جميلهم وراحوا جابوا أحمد سعد اللي بيغني إيه اليوم الحلو ده، طيب أنت يومك حلو، سألتني عن يومي عامل إزاي؟»

كما مازح محمد جمعة الجمهور، وطلب منهم عدم الضحك، قائلا لمن يضحك إن بإمكانه الذهاب لحفل الفنان عمرو دياب، أما هنا فهو للبكاء فقط.

وافتتح الفنان هيثم شاكر، فقرته الغنائية بأغنية «أحلف بالله»، والتي قام الجمهور بترديد كلمات الأغنية معه، وحرص على شكر القائمين على الحفل، لما جعلوه يشعر به بأنه لم يعد هناك حدود تفصل الشعوب العربية عن بعضها، كما شكر هيئة الترفيه على اهتمامهم بالفن العربي والمصري بالتحديد، ومازح أيضا الجمهور بعدما طلب أحد الحضور أغنية مبهجة، قائلا: «النهاردة نكد بس اللي هلمحه بيبتسم بوليس الأحزان بره»، ثم تابع فقرته بغناء «مافيش بعد بينسي»، و«كنت مداويني»، ليختتم بأغنية «سبب واحد»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وبدأ الفنان أدم فقرته بأغنية «قولوا للي أكل الحرام»، وتابعها بأغنيات «خلص الدمع» و«على بالي» و«هذا أنا»، ثم اختتم بـ«خلصت الحكاية»، والتي قام الجمهور بغنائها معه.

شارك الفنان رامي صبري، بحفل «ليلة الدموع»، بفيديو مسجل له بمنزله، إذيع خلال الحفل، وغنى رامي خلال الفيديو أغنية «يمكن خير»، والتي قام الجمهور بترديد كلماتها مع الفيديو.

وعبر رامي صبري، عن رغبته في عدم تفويت الحفل والمشاركة به، ولكنه سيشارك معهم من خلال فيديو قصير لـ3 دقائق، ولم يكشف عن سبب عد مشاركته في الحفل، كما تمنى لقاء جمهوره في السعودية قريبا.

شارك الشاعر هشام الجخ بحفل «ليلة الدموع»، والذي يقام على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية، بقصائد «متزعليش»، ومن بعدها شكر الجخ الجمهور على حفاوة الاستقبال، قائلا لأهل السعودية: «أنتم مهد القصيدة.. وأنتم منارة اللغة العربية».

ويستقبل مسرح بنش مارك بجدة بالمملكة العربية السعودية، الليلة، حفل «ليلة الدموع»، والذي يضم مجموعة متميزة من المطربين المصريين، الذين اشتهروا بغنائهم للأغاني الدرامية الحزينة، وهم حمادة هلال، وأحمد سعد، وتامر عاشور، وهيثم شاكر، وآدم، وطارق الشيخ، ومسلم.

