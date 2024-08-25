حسن نصر الله: كل طرف بمحور المقاومة يرد على إسرائيل بالكيفية والتوقيت الذي يختاره

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن المشاورات قادت إلى أن يرد الحزب بشكل منفرد على إسرائيل دون أن يكون الرد مشتركا من محور المقاومة.

وأضاف في كلمة له، مساء اليوم الأحد، أن الحكمة في ذلك ستتضح مع مرور الوقت، موضحًا أنه تقرر أن كل طرف بالمحور سيختار كيفية وتوقيت الرد.

وأشار إلى أنه لا يوجد أفق واضح لمفاوضات وقف إطلاق النار، كما أن لها تعقيدات متعددة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تستطيع أن تفرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف العدوان لكنها تمارس تدليلًا معه.

ولفت إلى أن الحزب قَبِل تحدي العمل في ظل الاستنفار القائم، موضحًا أنه رغم مضي أسابيع إلا أن الاستنفار لا يزال قويا وكبيرا وقد يستمر لعدة أشهر.

وأعلن حزب الله في بيان، بدء الهجوم على إسرائيل، ردًا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدًا استهداف هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقًا.

فيما شنّ جيش الاحتلال ضربات استباقية، صباح اليوم، على لبنان لمنع هجوم كبير من حزب الله، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.