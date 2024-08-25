إندونيسا تتعهد بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

أعربت وزارة الخارجية الإندونيسية، عن التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، لاسيما في قطاعات الصحة والطاقة، قبيل انعقاد منتدى إندونيسيا-أفريقيا الثاني.

وقالت نجراها مولودياه، المدير العام للإعلام والدبلوماسية العامة بالوزارة، في بيان صادر عن مكتبها اليوم الأحد: "إن إندونيسيا ملتزمة بتعزيز التعاون التنموي مع الدول الأفريقية كشريك متساوٍ وموثوق"، بحسب وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية اليوم الأحد.

وأشارت إلى أن إندونيسيا تلعب دورا نشطا في التعاون الدولي للتنمية بين الدول النامية، بما في ذلك دول أفريقيا.

وأضافت أنه خلال العقد الماضي، نفذت إندونيسيا حوالي 60 برنامجا من برامج التعاون الثلاثي والتعاون بين الجنوب - والجنوب بمشاركة نحو 500 مشارك من المنطقة الأفريقية.

يشمل التعاون العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة، ومصايد الأسماك والشئون البحرية والصحة والطاقة والحكم الرشيد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية وإدارة مخاطر الكوارث وتمكين المرأة والتجارة والاستثمار.