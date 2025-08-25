الأمم المتحدة: قتل الصحفيين بغزة يجب أن يقود إلى المساءلة والعدالة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، ضرورة أن يُحدث استشهاد الصحفيين بغزة على يد إسرائيل صدمة في العالم وأن يقود إلى المساءلة والمطالبة بالعدالة.

وقالت شمداساني في بيان مكتوب ردا على سؤال مراسل الأناضول الاثنين، إن "مقتل الصحفيين في غزة يجب أن يُحدث صدمة في العالم ويجب أن ألا يقود لصمت مذهول بل إلى المساءلة والمطالبة بالعدالة".

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية تواصل منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة في ظل استمرار الحرب والمجاعة.

ولفتت شمداساني إلى استشهاد ما لا يقل عن 247 صحفيا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر 2023، وأضافت: "هؤلاء الصحفيون هم عيون وآذان المجتمع الدولي ويجب حمايتهم".

وتابعت: "يجب التحقيق في مقتلهم ومقتل عدد لا يحصى من المدنيين بشكل فوري ومستقل لتحقيق العدالة. الصحفيون ليسوا أهدافا والمستشفيات ليست أهدافا أيضا".

وفي وقت سابق الاثنين، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، قتل إسرائيل 5 صحفيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني في قصف استهدفهم بمستشفى ناصر جنوب قطاع غزة "جريمة حرب"، وطالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لتوفير الحماية لهم ومحاسبة تل أبيب.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 246، بعد الاستهداف الإسرائيلي لمجموعة صحفيين في "مستشفى ناصر".

واستشهد 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين وسائق مركبة إطفاء، وأصيب آخرون، الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في مجمع ناصر الطبي وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.