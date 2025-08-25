 مصر تدين استهداف إسرائيل لمجمع ناصر الطبي وتطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل - بوابة الشروق
الإثنين 25 أغسطس 2025 10:06 م القاهرة
مصر تدين استهداف إسرائيل لمجمع ناصر الطبي وتطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل

القاهرة - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 9:38 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 9:38 م

أدانت مصر بأشد العبارات استهداف إسرائيل لمجمع ناصر الطبي في خان يونس والذي أسفر عن سقوط عدد من المدنيين الأبرياء والطواقم الطبية والصحفية، و"هو ما يعد حلقة جديدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي الإنساني".

وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية، أعربت مصر عن "استنكارها الشديد تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني، ورفضها ما يقوم به من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وطالبت مصر مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياتهما لوضع حد لهذا النهج الخطير، والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


