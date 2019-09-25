الأمير هاري وميجان وابنهما آرتشي يلتقون بكبير الأساقفة في جنوب أفريقيا ديزموند توتو

التقى الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وزوجته ميجان ماركل اليوم الأربعاء بكبير الأساقفة، الناشط في مجال مكافحة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ديزموند توتو، بصحبة ابنهما آرتشي (4 أشهر)، الذي يظهر لأول مرة أمام وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا.

وكتب الزوجان الملكيان على صفحتهما على موقع انستجرام لمشاركة الصور" شكرا كبير الأساقفة توتو على ضيافتك الرائعة. آرتشي سعد بلقائك".

ويمضى الزوجان اليوم آخر يوم لهما سويا في مدينة كيب تاون، قبل أن يتوجه الأمير في وقت لاحق من اليوم إلى بتسوانا، في إطار جولتهما التي تستمر عشرة أيام في جنوب أفريقيا، في حين سوف تبقى ميجان مع آرتشي في جنوب أفريقيا.

وقدم توتو وابنته ثانديكا عدة هدايا للأسرة الملكية، تشمل مجموعة من كتب الأطفال التي ألفها توتو وصورة في إطار لوالدة الأمير هاري، الأميرة ديانا ورئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

وجرى اللقاء في مقر المؤسسة، وهو مبنى أثري في كيب تاون بناه العبيد.

ويشار إلى أن توتو (87 عامًا) يعاني من مشاكل صحية، وكان يتكأ على عصا لدى ترحيبه بالأسرة الملكية. ولكن مقطع فيديو للقاء أظهر توتو وهو يضحك بصوت عال أثناء مداعبته لآرتشي.

ونقل عن توتو القول لهاري وميجان في بيان أصدرته مؤسسته " شكرا لاهتمامكما برفاهية شعبنا".

ومن المقرر أن تلتقى ميجان مساء اليوم برائدات الأعمال والمستثمرات اللاتي يعملن في مجال التكنولوجيا.

وسوف يقوم هاري في بوتسوانا غدا الخميس بزرع أشجار في محمية شوبي فورست تري، كما سوف يزور مشروعا لعلاج فيروس العوز المناعي البشري " اتش أي في".

وبعد زيارته لأنجولا ومالاوي ،من المقرر أن يلتئم شمل الأمير وزوجته في جنوب أفريقيا ثانية، مطلع أكتوبر المقبل، ليختتما زيارتهما للبلاد في مدينة جوهانسبرج في اليوم التالي.