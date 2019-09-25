زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب تأمر بتحقيق رسمي بالتقصير ضد ترامب

أمرت نانسي بيلوسي ، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي ، اليوم الثلاثاء بإجراء تحقيق رسمي بالتقصير في أداء المهام ضد الرئيس دونالد ترامب في الكونجرس.
وقالت بيلوسي في إعلان متلفز: "أعلن أن مجلس النواب سيمضي قدماً في إجراء تحقيق رسمي بالتقصير في أداء المهام ".
وأضافت "يجب محاسبة الرئيس ، لا يوجد أحد فوق القانون".
وقالت بيلوسي إنه يتعين على القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية تسليم شكوى من مسرب معلومات بحلول يوم الخميس ، مضيفة أن حجب الشكوى يعد "انتهاكًا للقانون".
وأردفت : "حجب التحقيق في الشكوى يعد انتهاكا للدستور ..الإجراءات التي اتخذها الرئيس حتى الآن انتهكت الدستور بشكل خطير."
وتتهم بيلوسي الرئيس بتهديد الأمن القومي.