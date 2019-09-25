 زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب تأمر بتحقيق رسمي بالتقصير ضد ترامب - بوابة الشروق
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زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب تأمر بتحقيق رسمي بالتقصير ضد ترامب

واشنطن - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 1:36 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 1:36 ص

أمرت نانسي بيلوسي ، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي ، اليوم الثلاثاء بإجراء تحقيق رسمي بالتقصير في أداء المهام ضد الرئيس دونالد ترامب في الكونجرس.

وقالت بيلوسي في إعلان متلفز: "أعلن أن مجلس النواب سيمضي قدماً في إجراء تحقيق رسمي بالتقصير في أداء المهام ".

وأضافت "يجب محاسبة الرئيس ، لا يوجد أحد فوق القانون".

وقالت بيلوسي إنه يتعين على القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية تسليم شكوى من مسرب معلومات بحلول يوم الخميس ، مضيفة أن حجب الشكوى يعد "انتهاكًا للقانون".

وأردفت : "حجب التحقيق في الشكوى يعد انتهاكا للدستور ..الإجراءات التي اتخذها الرئيس حتى الآن انتهكت الدستور بشكل خطير."

وتتهم بيلوسي الرئيس بتهديد الأمن القومي.

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