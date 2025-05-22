بترو أتلتيكو يتأهل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد سيدات ويواجه الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي بترو أتلتيكو الأنجولي إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لمواجهة سيدات الأهلي، بعدما فاز على مواطنه أول أغسطس، بنتيجة 25 - 24، في المباراة القوية التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل، في نصف نهائي البطولة.

قدم الفريقان واحدة من أفضل مباريات البطولة، وتبادلا تسجيل الأهداف على مدار المباراة، إلا أن الأفضلية كانت لبترو أتلتيكو الذي تمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بنتيجة 12 - 11.

وفي الشوط الثاني تواصل الأداء القوي من جانب الفريقين، واستمرت الشباك في تلقي الأهداف واحدًا تلو الآخر، إلى أن حسم بترو أتلتيكو المباراة في الثواني الأخيرة بفارق هدف وحيد، ليخرج فائزًا بنتيجة 25 - 24.

بهذه النتيجة تأهل بترو أتلتيكو للمباراة النهائية ليواجه فريق سيدات الأهلي، الذي تأهل مسبقًا للنهائي بعد فوزه على الجمعية الرياضية النسائية التونسي بنتيجة 22 - 20.

ويلتقي الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي غدًا، الجمعة، مع بترو أتلتيكو الأنجولي، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة.