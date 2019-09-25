حملة لتطعيم طلاب المدارس بوديان شرم الشيخ

بدأ الفريق الوقائي التابع لمكتب صحة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، تنفيذ خطه تطعيم أطفال المدارس في الأودية والوديان التابعة للإدارة الصحية بالمدينة.

وقال الدكتور عصام عبدالمطلب، مدير الإدارة الصحية بشرم الشيخ، إن الفريق قام بتطعيم أطفال الصف الثاني والرابع الابتدائي بمدرسه وادي مندر ووادي الشرفا ووادي خريزة بطعم الثنائي ضد أمراض الدفتريا والتيتانوس، بالإضافة إلى تطعيم طلاب الصف الأول من كل مرحله تعليمية بطعم ضد الالتهاب السحائي الثنائي.

وأضاف أن الفريق حرص على توصيل الخدمات الطبية لتلاميذ وطلاب المدارس بالشكل المنشود، مشيرًا إلى توعية الأطفال للحفاظ على النظافة الشخصية واتباع العادات الصحية السليمة للوقاية من الأمراض المعدية وأهمية التطعيمات في الحفاظ على صحتهم.