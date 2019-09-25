وانتقل للحديث عن أزمة مشاركة أيمن حفني، قائلًا: "تحدثت مع عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من اجل مشاركة ايمن حفني في مباريات المقاصة بالدور الأول، هناك خطأ إداري في قيده لذلك نحاول بكل الأشكال أن يشارك مع فريقه خلال الموسم الحالي، حفني لاعب رائع ولم يفعل أي أزمة خلال تواجده مع الفريق وانا لم أكن أرغب في رحيله عن الفريق".