الهلال يتقدم باحتجاج للاتحاد الآسيوي بعد استبعاده من دوري الأبطال

أعلن نادي الهلال السعودي، أنه قدم مذكرة احتجاج اليوم الجمعة، لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما تم استبعاده من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي الإماراتي، واعتبار الهلال خاسرا في المباراة، وإلغاء جميع نتائجه في البطولة وإعلانه منسحبا وخروجه من منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال الاتحاد الآسيوي في البيان الذي أصدره قبل يومين عبر موقعه الرسمي:"أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة".