قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن انعقاد الجمعية العامة تتم هذا العام يتم بشكل استثنائي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيدـ19»، لافتا إلى اقتصار الحضور على فرد من كل دولة، مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام تقنية «الواقع الافتراضي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس أنه كان هناك توقعات لإقامة احتفاليات بمناسبة ذكرى مرور 75 عام على تأسيس الأمم المتحدة، مؤكدا أن تفشي الجائحة فرض حسابات جديدة لم تكن في الحسبان.

وأكد «إدريس» أن المحورين الأساسيين المسيطرين على اجتماعات الجمعية العامة هما جائحة كورونا، وذكرى تأسيس الجمعية، مشيرًا إلى وجود تطلع لدى دول العالم للتعامل مع تداعيات الوباء الذي أثر على جميع البلدان ليس على المستوى الصحي فقط، بل كذلك على المستوى الاقتصادي.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد هذا العام بمدينة نيويورك مع فرض إجراءات التباعد الاجتماعي، واتباع أساليب الوقاية العامة.