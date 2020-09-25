‏الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به في تنفيذ عملية الطعن بباريس وتبحث عن آخر

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أفادت فضائية «سكاي نيوز» في خبر عاجل، مساء الجمعة، بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت مشتبها به في تنفيذ عملية الطعن وتبحث عن آخر.

‏وأصيب اليوم الجمعة أربعة أشخاص في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو في باريس، اثنان منهم في حالة خطرة.