عبدالفتاح محمد: عمال التشييد والبناء سيكونون فى مقدمة المطلوبين للسفر



قال أمين سر لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب عبدالفتاح محمد، إن عمال التشييد والبناء سيكونون فى مقدمة العمال المطلوبين للسفر إلى ليبيا للعمل هناك، وإعادة الإعمار، بجانب المهن المختلفة الأخرى، مشيرا إلى أن السفر إلى ليبيا لن يكون بشكل عشوائى كما كان يحدث سابقا، بل سيكون الأمر مقننا لأول مرة، وسيتم تسجيل جميع العمال والمهن التى يعملون بها.

وأضاف محمد فى تصريحات لـ«الشروق»، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، شدد أنه سيتم تدريب العمالة المصرية بشكل جيد فى مراكز التدريب التابعة للوزارة قبل السفر إلى ليبيا، والتأكد من أمن وأمان العامل المصرى، وعقد اتفاقات بين الحكومتين الليبية والمصرية على تأمين العمالة المصرية هناك، مناشدا العمال المصريين أن يكونوا سفراء لبلدهم مصر فى ليبيا.

ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة، إلى أنه قبل عام 2011 كان هناك ما يقرب من 3 ملايين عامل مصرى فى ليبيا.

وأكد أن مصر تقف بجوار ليبيا بحكم العلاقة التاريخية والوثيقة التى تربط الشعبين، حيث لعبت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى دورا كبيرا فى عودة الاستقرار لليبيا، خلال الفترة الماضية، ملقيا الضوء على الزيارة التى قام بها رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على العمل الجاد هناك، ورأى كل ما هو جديد بالنسبة للتطور العمرانى فى مصر.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، التقى أمس الأول، وزير القوى العاملة محمد سعفان، الذى أطلعه على تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء طلب الجانب الليبى الاستعانة بالعمالة المصرية فى تنفيذ المشروعات.