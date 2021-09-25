رونالدو يقود هجوم مانشستر يونايتد في مواجهة أستون فيلا بالبريميرليج

أعلن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة أستون فيلا، ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل مانشستر يونايتد، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف ليفربول وتشيلسي، فيما يحتل أستون فيلا المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافايل فاران، هاري ماجوير ولوك شاو.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، فريد وبول بوجبا.

الهجوم: برونو فيرنانديز، ماسون جرينوود وكريستيانو رونالدو.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: توم هيتون، إدينسون كافاني، نيمانيا ماتيتش، جيسي لينجارد، أنتوني مارسيال، فيكتور لينديلوف، دوني فان دي بيك، ديوجو دالوت وجادون سانشو.

على الجانب الآخر يدخل أستون فيلا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، كورتني هوس، تيرون مينجز وماثيو تارجيت.

خط الوسط: جاكوب رامسي، دوجلاس لويز وجون ماكجين.

الهجوم: داني إنجز وأولي واتكينز.