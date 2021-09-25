 قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

د ب أ
نشر في: السبت 25 سبتمبر 2021 - 9:49 م | آخر تحديث: السبت 25 سبتمبر 2021 - 9:49 م

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة نجران، جنوب غرب المملكة.

وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر": "إن المحاولات العدائية للحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وعبثية".

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، تزامناً مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، عن طريق المبعوث الأممي الجديد هانز جرودنبرج.

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