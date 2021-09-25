لوكاكو وفيرنر يقودان هجوم تشيلسي أمام مانشستر سيتي

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أعلن توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الذي يخوض لقاء اليوم أمام مانشستر سيتي، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف تشيلسي بملعبه ستامفورد بريدج فريق مانشستر سيتي في الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، حيث يسعى الفريقان لمواصلة مسيرتهما مع البداية القوية للبريميرليج هذا الموسم.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

المرمى: إدوارد ميندي

المدافعون: أزبيليكويتا – كريستينسين – أنطونيو روديجير

لاعبو الوسط: رييس جيمس – جورجينيو – كوفاسيتس – نجولو كانتي – ماركوس ألونسو

الهجوم: روميلو لوكاكو – تيمو فيرنر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: كيبا أريزبالاجا – تياجو سيلفا – لوفتس شيك – تشالوباه – ساؤول نيجيز – هودسون أودوي – بن تشيلويل – حكيم زياش – كاي هافيرتز.