توقف حركة الطيران التجاري مع مناطق البركان في جزيرة لابالما الأسبانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بسبب الكميات الكبيرة من الرماد البركاني، توقفت الحركة الجوية التجارية مع جزيرة بالما الإسبانية التابعة لجزر الكناري اليوم السبت.

وأعلنت شركة طيران بينتر المحلية على موقع تويتر أن الرحلات الجوية إلى جزيرتي تينيريفي ولاجوميرا المجاورتين تم استئنافها.

ولم تتأثر رحلات العبارات بين لا بالما وتينيريفي، وتستغرق هذه الرحلات مدة أربع ساعات.

زادت قوة ثوران البركان في كومبر فيجا في جنوب لا بالما منذ أمس الجمعة.

انبعثت كميات كبيرة من الرماد والدخان والحمم البركانية والصخور، ووصلت إلى مسافات أبعد من ذي قبل.

اضطر رجال الإطفاء ومساعدون آخرون إلى الانسحاب بعيدا.

تم إخلاء ثلاث بلدات صغيرة أخرى يسكنها عدة مئات من السكان كإجراء احترازي.

وتراجع النشاط البركاني إلى حد ما اليوم السبت.

نقل حوالي ستة آلاف شخص إلى أماكن آمنة منذ اندلاع البركان حتى الآن.

دمرت الحمم حتى الآن 420 منزلا ودفنت 190 هكتارا تحتها، وهو ما يعادل حوالي 265 ملعب كرة قدم.

ولم يتضح حتى اليوم السبت إلى متى سيستمر ثوران البركان الذي يعد الأول منذ خمسين عاما في الجزيرة.