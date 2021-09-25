سجلت روسيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 22 ألفا و41 إصابة جديدة بكورونا في روسيا؛ مما يرفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 7 ملايين و398 ألفا و415 حالة، وفقًا لمركز مكافحة الأزمات الفيدرالي الروسي للوقاية من كوفيد.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أكثر من 22 ألف حالة جديدة منذ 14 أغسطس، وفقًا للإحصاءات.

وفي الوقت نفسه، تعافى 16325 شخصا؛ ليصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى 6 ملايين و590 الفا و933 حالة.

كما توفي 822 شخصًا بسبب الإصابة بكورونا، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 203 آلاف و95 شخصا.