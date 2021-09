تستعد الفنانة التونسية آمال مثلوثي لإحياء أولى جولاتها الغنائية في مصر، بعد غياب، حيث تحيي حفلين بدار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية، مطلع أكتوبر المقبل.

وتستهل آمال جولتها المصرية بحفل غنائي كبير في دار الأوبرا ا المصرية بالقاهرة، تطل خلاله على مسرح النافورة مساء الخميس 7 أكتوبر، ومن ثم تروي عطش جمهورها في الإسكندرية بعد غياب طويل عبر حفل غنائي في مسرح سيد درويش بدار أوبرا إسكندرية في الثامنة مساء الجمعة 8 أكتوبر.

وتحتفل آمال مثلوثي مع جمهورها المصري بالنجاح الجماهيري الذي لاقى ألبومها الأخير "يوميات تونس"، بعدما أسرت محبيها المصريين بإطلالتها الخاطفة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي نهاية أكتوبر الماضي، عبر تقديمها أغنيتها الشهيرة "حلم".

كما تأتي هذه الجولة المصرية في خضم عشرات الحفلات التي تحييها في جولتها الغنائية العالمية بين سبتمبر وديسمبر، تمر خلالها بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج، مع اعتبارها أول مطربة تونسية تقدم جولة حفلات في اليابان، تحيي فيها 11 حفلة متتالية بين طوكيو واوساكا وناراشيمو وماتسوموتو.

وخاضت آمال مثلوثي مغامرة تقديم ألبومين في ألبوم واحد خلال"يوميات تونس Tunis Diaries، حيث ضم في جعبته 18 أغنية، يحوي النصف الأول تسع أغنيات أصلية من تأليفها وتلحينها وغناها، منها "حلم" و"م الروح" و"ما لقيت" و"Princess Melancholy" و"في كل يومين"، بينما يشمل النصف الثاني تسعة أغنيات "كوفرز"، تعيد خلالها تقديم أشهر الأغنيات العالمية التي تفضلها على طريقتها الخاصة، منها أغنية Something In The Way لفرقة الروك الأمريكية Nirvana، وأغنية The Man Who Sold The World للمغني البريطاني David Bowie، إلى جانب أغنية War Child للفرقة الآيرلندية The Cranberries.