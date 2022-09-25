إيران تأسف لقرار أوكرانيا بخفض العلاقات الدبلوماسية

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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يوم السبت عن أسفه من قرار الحكومة الأوكرانية خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع بلاده.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية أن قرار الحكومة الأوكرانية اعتمد على " تقارير غير مؤكدة ونتج عن دعاية إعلامية أجنبية".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن طهران تنتهج سياسة الحياد الواضحة فيما يتعلق بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدا معارضة إيران للحرب، وشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي دون اللجوء إلى العنف.

وأكد كنعاني أن طهران ستتخذ الرد المناسب على خطوة الحكومة الأوكرانية، وحث كييف على تجنب التأثر بأطراف ثالثة تهدف إلى تدمير العلاقات بين إيران وأوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلنت يوم الجمعة خفض مستوى العلاقات مع إيران وإلغاء اعتماد السفير الإيراني فيما وصفته بـ"تحرك طهران غير الودي" بشأن "إمداد روسيا بأسلحة لشن حرب ضد أوكرانيا".