 اعتقال رجلين على الأقل بعد هجوم مميت على ميليشيا الباسيج الإيرانية - بوابة الشروق
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اعتقال رجلين على الأقل بعد هجوم مميت على ميليشيا الباسيج الإيرانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 11:24 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 11:24 م

جرى اعتقال رجلين على الأقل في إيران، بعد هجوم مميت على ميليشيا الباسيج شبه العسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين.

وذكر التقرير أن شخصين كان يركبان دراجة نارية أطلقا الرصاص على مجموعة من أفراد قوات الأمن قبل عشرة أيام.

ووقع الهجوم في ذكرى وفاة مهسا أميني، الشابة الإيرانية الكردية التي تسببت وفاتها أثناء احتجاز الشرطة لها، في اندلاع احتجاجات هي الأسوأ في إيران في عقود، في خريف 2022.

كان قد تم اعتقال الفتاة ذات الـ 21 عاما، بزعم مخالفتها لقواعد الزي الإسلامي.

يذكر أن وحدة الباسيج تأسست بعد الثورة الإ سلامية في 1979، وهي تقوم بدور أساسي في قمع الاحتجاجات بالبلاد.

وهذه الوحدة جزء من الحرس الثوري ويتردد أن لديها مئات الآلاف من الأنصار الموالين للنظام.


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