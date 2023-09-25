الصين تؤكد مطالبتها بمنطقة متنازع عليها ببحر الصين بعد تقارير بشأن حاجز عائم

أكدت بكين مطالبتها الإقليمية بمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بعد ورود تقارير بشأن إقامة "حاجز عائم" في المنطقة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، في بكين اليوم الاثنين، إن جزيرة هوانجيان، التي تسميها الصين "سكاربورو شول"، تنتمي بشكل مشروع إلى الأراضي الصينية.



وأضاف أن سفينة تابعة لهيئة مصايد الأسماك والموارد المائية الفلبينية، حاولت دخول الجزيرة المرجانية يوم الجمعة الماضي، بدون الحصول على إذن من الصين، وقد اعترضت السلطات الصينية القارب بحسب القانون.



من ناحية أخرى، قال كبير المستشارين الأمنيين في الفلبين، ادواردو انو، في بيان إن الفلبين سوف تعمل على إزالة الحاجز العائم الذي وضعته الصين في جزء من "سكاربورو شول" ببحر الصين الجنوبي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدواردو القول: "سوف نتخذ الإجراءات الملائمة لازالة الحواجز وحماية حقوق صيادينا في المنطقة".



وكانت قوات خفر السواحل الفلبينية ومكتب المصادر والموارد المائية قد اكتشفا الحاجز العائم، الذي يبلغ طوله 300 متر، عندما كانا يقومان بدورية بحرية اعتيادية في محيط منطقة سكاربورو شول الجمعة الماضية.



وكان مسؤولون في الفلبين قد ذكروا أمس الأحد أن الصين نصبت حاجزا عائما في المياه الضحلة، المتنازع عليها، في بحر الصين الجنوبي، مما يمنع الصيادين الفلبينيين من الدخول والصيد في المنطقة، الواقعة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.