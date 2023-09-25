رئيس البنك الآسيوي: مشروعات البنية التحتية بمصر جيدة التخطيط والتنفيذ بدعم الرئيس السيسي

وجه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية جين ليتشون، الشكر والتقدير لمصر على كرم الضيافة والدعم الكبير أثناء استضافة الاجتماعات السنوية.

وأضاف، خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس السيسي، أنّ البنية التحتية المصرية تحتل منذ فترة طويلة، مكانة خاصة في مخيلة العالم، بدءا بأعجوبة أهرامات الجيزة الخالدة إلى قناة السويس التي تتدفق من خلالها 12% من التجارة العالمية.

وأشار إلى أن مصر موطن رائد لكل الرؤى الكبرى والأحلام من أجل غد جديد، لافتا إلى مشروعات البنية التحتية في مصر جيدة التخطيط والتنفيذ بدعم الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن تأثيرات استثمارات البنية التحتية المصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة واضحة وجلية.

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.