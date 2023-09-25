وزير الاتصالات: لا يمكن لأي دولة تصنيع جهاز إلكتروني من الألف إلى الياء

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لا توجد دولة تصنّع جهازا إلكترونيا من الألف إلى الياء.

وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون المصري، قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، التي يحضرها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أنّه لابد أن تتكامل الصناعات بين دول تُصنِّع المكونات وأخرى تصنّع الشاشات ودول تعمل على تصميم الدوائر الإلكترونية.

وأشار إلى تجاوز مصر مرحلة التجميع في صناعة تليفون مصري، حيث لا تقل نسبة القيمة المضافة المصرية في هذه الصناعة عن 45%، وهي نسبة جيدة جدا في المرحلة الراهنة.

وتابع: «لا يمكن إننا نصنّع جهاز بنسبة 100% ولا يمكن أن نتخيل إن فيه دولة في العالم بتصنّع جهاز بنسبة 100% ولا حتى الصين، فهناك التصميمات تأتي من دول أخرى».

ويحضر الرئيس السيسي ويرعى الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.