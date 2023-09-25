أستراليا تقرر تمديد الرسوم الجمركية العقابية على البضائع المستوردة من روسيا وبيلاروس

قالت الحكومة الأسترالية، في بيان، إن البلاد ستمدد الرسوم الجمركية العقابية التي تفرضها على البضائع المستوردة من روسيا وبيلاروس، لعامين إضافيين، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين.

وبالتالي سيستمر فرض الرسوم حتى أكتوبر من عام 2025.

وكان قد تم فرض التعريفة الجمركية الإضافية بنسبة 35% على الواردات الروسية لأول مرة في أبريل من عام 2022. كما تؤكد أستراليا على دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا.

جدير بالذكر أن أستراليا كانت قد بدأت في فرض عقوبات على روسيا لأول مرة بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.