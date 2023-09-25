السلطات الإيطالية تفرج عن ألماني كردي قُبض عليه بناء على طلب تركي

أطلق سراح ألماني، اليوم، قبض عليه في إيطاليا بناء على طلب من تركيا.

وقضت محكمة في جزيرة سردينيا الإيطالية بإلغاء أمر تسليم صادر بحق الألماني المدعو دفريم ايه، وذلك حسبما صرحت محاميته لوكالة (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

ووفقا للمحامية، كانت السلطات الإيطالية ألقت القبض على الألماني المنحدر من أصل كردي بناءعلى طلب قدمته تركيا للشرطة الدولية.

وكانت المحامية ذكرت في تصريحات لـ (د.ب.أ) أوائل الشهر الجاري أن موكلها - 47 عاما، أُلْقِي القبض عليه خلال قضاء عطلة في جزيرة سردينيا المتوسطية في أوائل أغسطس الماضي وأنه أودع قيد الإقامة الجبرية منذ ذلك التاريخ.

وقالت المحامية إن موكلها المنحدر من العاصمة برلين يمكنه مغادرة إيطاليا عائدا إلى ألمانيا مرة أخرى.

وكانت المحامية ذكرت أن موكلها متهم بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوصفه منظمة إرهابية، وتابعت المحامية أن موكلها متهم تحديدا بتقديم دعم للحزب في شمال العراق في مسائل تقنية في عام 2005، وقالت المحامية إن موكلها كان يعمل في الصحافة في شمال العراق في تلك الأثناء "لكنه لم تكن له أي صلة بحزب العمال".

وأفادت بأن موكلها الذي يعمل حاليا في برلين مترجما وعالما في الشؤون الكردية، لا يحمل سوى الجنسية الألمانية فقط، مشيرة إلى أنه كان حاول في عام 2010 السفر إلى تركيا ،لكن السلطات التركية لم تسمح له بدخول البلاد بدون إبداء أسباب.

ورأت المحامية أن إجراء تسليم موكلها إلى تركيا له دوافع سياسية.