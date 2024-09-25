ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس

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تخطّى ريال مدريد عقبة ضيفه ديبورتيفو ألافيس بصعوبة بفوزه عليه بثلاثة أهداف لهدفين الثلاثاء في المرحلة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم كلّ من لوكاس فاسكيز بهدف أول في الدقيقة الأولى، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة (40) وضاعف رودريجو النتيجة بهدف في الدقيقة (48).

على الجانب الآخر، بصم كلّ من كارلوس بينافيديز هدف الضيوف الأول في الدقيقة (85) وقلص النتيجة إنريكي جارسيا كيكي بهدف ثان في الدقيقة (86).

الفوز ساهم في رفع ريال مدريد رصيده للنقطة الـ17 في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية، بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدّر الذي يستضيف خيتافي اليوم الأربعاء.

في المقابل تكبّد ألافيس خسارته الثالثة هذا الموسم في المسابقة المحلية مقابل 3 انتصارات وتعادل واحد ليتجمّد رصيده عند 10 نقاط في المرتبة الثامنة مؤقتاً.