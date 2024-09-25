ترامب: الشرق الأوسط ينفجر ونحن على شفا حرب عالمية ثالثة وبايدن لا يدري ما يفعل!

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري الحالي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن العالم قد يكون على شفا حرب عالمية ثالثة، محذرا من انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.



واتهم ترامب إدارة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، بالعجز عن معالجة الأزمات، في إشارة إلى اشتعال الحروب والصراعات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال ترامب إن "الشرق الأوسط يتفجر وقد نكون على أعتاب حرب عالمية ثالثة والبيت الأبيض لا يدري ما يفعل".

وفي يوليو الماضي، تعهد دونالد ترامب، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه إذا أعيد انتخابه في نوفمبر، فسوف يبذل كل جهد لاستعادة السلام في الشرق الأوسط.

كما تناولت أول مناظرة تلفزيونية جرت في 10 سبتمبر الجاري، بين المرشحين للرئاسة الأمريكية الديمقراطية كمالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب عددا كبيرا من الملفات الداخلية والخارجية، وقال ترامب حينها: "النزاع لم يكن ليبدأ أبدا لو كنت رئيسا.. هاريس تكره إسرائيل. وإذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل ستختفي من الوجود خلال عامين".

ومن جانبها، ردت هاريس قائلة: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، لكن المهم هو كيف تتصرف.. هذه الحرب يجب أن تنتهي على الفور".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه هجوما جويا واسعا على أهداف لحزب الله، وأن عشرات من طائراته الحربية شنت مئات الغارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع خلال عدة موجات من القصف.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.