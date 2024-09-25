البنك المركزي السويدي يخفض سعر الفائدة ويشير إلى مزيد من التيسير

خفض البنك المركزي السويدي، سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة، اليوم الأربعاء، وألمح إلى إمكانية خفضه مرتين أخريين هذا العام حيث ينصب اهتمام صناع السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي.

وخفض المجلس التنفيذي للبنك المركزي السويدي، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 25ر3%، وهو التخفيض الثالث هذا العام.

وفي إشارة إلى مزيد من التيسير، قال البنك المركزي السويدي إنه ربما يتم خفض أسعار الفائدة أيضا في اجتماعي السياسة النقدية المتبقيين هذا العام إذا ظلت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير.

وأوضح البنك أنه من المحتمل خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أحد هذين الاجتماعين.

وإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين أخريين خلال النصف الأول من عام 2025.

وأشار البنك المركزي السويدي إلى أن "هذه التغييرات مجتمعة تعني تحولا كبيرا نسبيا في السياسة النقدية نحو اتجاه أكثر توسعا، مما سيحسن أوضاع الأسر المالية ويجعل من الأكثر سهولة على الشركات الاستثمار".

وأشار صناع السياسة النقدية إلى أن الضغوط التضخمية قد انخفضت، ومن المتوقع أن يتوافق ذلك مع معدل تضخم يبلغ نحو 2%.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن التضخم غير مؤكدة.

وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يساهم انخفاض واستقرار التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة في تعزيز النشاط الاقتصادي خلال العام القادم.