ستارمر: انتقاد نتنياهو للحكومة البريطانية بسبب تعليق بعض صادرات الأسلحة أمر خاطئ

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقرار الحكومة البريطانية بتعليق بعض رخص تصدير الأسلحة لإسرائيل، في ظل مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي، يعد أمرا خاطئا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا) أن ستارمر رفض اتهام نظيره الإسرائيلي بأن هذه الخطوة " خاطئة"، وذلك في تصريحات من المرجح أن تغضب تل آبيب.

ووصف ستارمر إسرائيل " بالحليف المهم للغاية"، وقال إنه لطالما " احترم ودعم حقها في الدفاع عن نفسها " ولكن يتعين على بريطانيا الالتزام بالقواعد الدولية.

وبسؤاله ما إذا كان يوافق على تصريحات نتنياهو، قال ستارمر لشبكة " ال بي سي " الإذاعية " لا، هو ليس محقا بهذا الشأن، ونحن يتعين علينا أن ننصاع للقانون الدولي وقانوننا المحلي المتعلق بهذا الأمر".

ويذكر أن حكومة حزب العمال الجديدة علقت 30 من بين 350 رخصة تصدير سلاح إلى إسرائيل، عقب أن خلص تقييم بريطاني إلى أنه يمكن استخدامها لخرق القواعد الدولية.

وكان ستارمر يتحدث قبل مشاركته الأولى كرئيس لوزراء بريطانيا في الأمم المتحدة، في الوقت الذي يبدو فيه أن الشرق الأوسط على حافة حرب شاملة.