 الإدارة الأمريكية تؤكد إدراج القذائف العنقودية على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإدارة الأمريكية تؤكد إدراج القذائف العنقودية على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 5:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 5:33 ص

أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة "نوفوستي" إدراج القذائف العنقودية على الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أفادت بأن الولايات المتحدة قد تعلن قريبا عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وحسب المصادر الأمريكية، فإن الحزمة الجديدة ستضم على الأرجح صواريخ جو – أرض لطائرات "إف 16"، والقذائف لراجمات الصواريخ HIMARS، إضافة إلى الزوارق والمدرعات والذخائر من عيار 155 و105 ملم، وأنظمة TOW الصاروخية المضادة للدبابات.

ومن المتوقع الإعلان عن الحزمة الجديدة من المساعدات أثناء زيارة الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته والمرشحة للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس يوم الجمعة المقبل.

ويشار إلى أنه تبقى لدى البنتاغون أكثر من 5 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا من أصل الـ 61 مليار دولار التي صادق عليها الكونغرس في أبريل الماضي.


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