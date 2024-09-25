دول الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة أولى لتقليل وضع حماية الذئاب

قد يتم تخفيف التدابير الخاصة بحماية الذئاب من الانقراض في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، بعدما وافقت الدول الأعضاء اليوم الأربعاء، على الخطوات الأولى باتجاه تخفيف تلك التدابير.

ويهدف تقليل حماية الذئاب من الانقراض إلى تسهيل إعدام ما يشكل تهديدا منها على الماشية.

وحتى الآن، مازالت الذئاب محمية بشدة في أوروبا. غير أنه في بعض المناطق، يتساءل الناس عما إذا كان الوضع الحالي مازال مبررا حيث أن عدد الذئاب آخذا في التزايد .

يشار إلى أن حماية الذئاب في الاتحاد الأوروبي مرتبطة بمعاهدة برن لحماية الحياة البرية والموائل الطبيعية الأوروبية.

وقال دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سفراء التكتل في بروكسل وافقوا على مقترح لتغيير الكيان المسئول عن معاهدة حماية الحياة البرية.

ويعد تعديل معاهدة برن خطوة أولي يمكن أن تمهد الطريق أمام المفوضية الأوروبية لتغيير وضع الحماية للذئاب في مرحلة لاحقة.

وتعد عودة قضية الذئاب في أوروبا مثيرة للجدل للغاية.

ففي حين أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا ، تؤيد الإعدام السهل، تنادي جماعات الحفاظ على الطبيعة بنهج مختلف مثل تحسين مراقبة القطعان وحبسها ليلا وزيادة كلاب الحراسة.

وبعد أن انقرضت الذئاب في أجزاء كبيرة من أوروبا حتى ستينيات القرن الماضي، يوجد حاليا حوالي 19 ألف ذئب في الاتحاد الأوروبي، بحسب المدافعين عن البيئة.