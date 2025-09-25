نقل 6 أشخاص للمستشفى إثر اندلاع حريق بشقة سكنية في طوكيو بسبب شاحن تليفون محمول

جرى اليوم الخميس نقل ستة أشخاص إلى المستشفى، إثر اندلاع حريق في شقة سكنية بطوكيو، حيث يعتقد أفراد الشرطة ورجال الإطفاء أن الحريق اندلع بسبب "شاحن بطارية تليفون محمول".

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن الشرطة ومصادر أخرى القول، إن أحد سكان المبنى المكون من خمسة طوابق والذي يقع في حي سوجينامي، أبلغ عن اندلاع حريق بسبب شاحن بطارية تليفون محمول، قبيل الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس.

وتم إرسال 29 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وتم إخماد الحريق بعد نحو ساعتين.

واندلع الحريق في غرفة بالطابق الثاني. وجرى نقل ستة أشخاص، من بينهم فتاة كانت في الغرفة التي نشب بها الحريق، إلى المستشفى بسبب استنشاقهم الدخان المتصاعد، إلى جانب إصابات أخرى. ولا يعتقد أن حالتهم خطيرة.

وذكرت الفتاة أنها كانت نائمة بينما كان هاتفها المحمول متصل بشاحن البطارية، عندما استيقظت على صوت دوي، ورأت النيران.