وزير الدفاع الألماني: لسنا في حالة حرب لكننا لم نعد نعيش سلاما كاملا

بعد ظهور طائرات مسيّرة فوق عدة مطارات في الدنمارك، تحدث وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عما وصفه بـ "واقع جديد علينا التعامل معه".

وعلى هامش مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الواقعة في شرق ألمانيا، والمنعقد في قصر إترسبرج بالقرب من مدينة فايمار، قال بيستوريوس اليوم الخميس إن تحليق الطائرات المسيّرة لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، وأردف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لسنا في حالة حرب، لكننا أيضًا لم نعد نعيش سلامًا كاملًا. نحن نتعرض لهجمات هجينة، عبر حملات التضليل، وكذلك من خلال اختراق الطائرات المسيّرة".

وأضاف بيستوريوس، نقلا عن زملائه الدنماركيين، أنه لا يزال من غير الواضح بعد من أين أتت تلك الطائرات المسيّرة، لكنه رأى أن استخدام مثل هذه الطائرات يدخل في إطار استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين " دون أن نستطيع القول بشكل محدد إنه هو المسؤول في هذه الحالة".

وقد ناقش مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الشرقية أيضًا موضوع الهياكل الدفاعية في شرق ألمانيا.

ولم يكد يمضي يومان على إنذار الطائرات المسيّرة في مطار العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حتى شوهدت مساء أمس الأربعاء وحتى ليلة الأربعاء/الخميس الماضية طائرات مسيّرة أخرى فوق عدد من المطارات في الدنمارك، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو".