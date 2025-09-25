يستضيف نادي الكتاب العربي، لقاء أدبي مميز لمناقشة رواية "مواليد حديقة الحيوان" للكاتب الكبير أشرف العشماوي، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، وذلك ضمن لقاء شهر سبتمبر لـ "نادي الكتاب".

يقام اللقاء غدًا الجمعة الموافق 26 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءً، في مكتبة ببليوتيك بمول أركان في الشيخ زايد.

تناقش الرواية كلًا من: الدكتورة لنا عبد الرحمن و الكاتبة منى أبو النصر. وتهدف هذه الفعاليات إلى إثراء الحركة الثقافية وتعزيز الحوار حول الأعمال الأدبية المتميزة.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"لا ترَ بأُذنيك، ولا تسمع بعينيك، ولا تُصدِّق كل ما يُقال لك.. فبعض الكلمات صور، لو تأملتها لرأيت تفاصيل لم تُدركها من النظرة الأولى، أطياف مهزوزة في خلفيتها، وأشياء صغيرة دالة على زمانها ومكانها، وإذا ما قلبتها لربما صافحت عيناك كلمات دوَّنها صاحبها قد تُغيِّر رؤيتك عنها.. الحقيقة نراها منقوصة دومًا لكننا نشعر بها كاملة، فلا تثق إلا بقلبك".

ثلاث روايات قصيرة لأشرف العشماوي ببناء سردي يُضفِّر الواقعية باللا معقول عبر حكي مشوق ومشهدية ساحرة، يكشف السُّخرية المتوارية في المسافة بين أحلام أبطال رواياته وواقعهم الأغرب من الخيال.