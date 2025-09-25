 الدنمارك: تحليق المسيرات فوق 4 مطارات يهدف لبث الخوف والانقسام - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 7:40 م القاهرة
الدنمارك: تحليق المسيرات فوق 4 مطارات يهدف لبث الخوف والانقسام

د ب أ
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 7:23 م | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 7:23 م

حلقت طائرات مسيرة فوق أربعة مطارات دنماركية ليلة الأربعاء- الخميس، في أحدث واقعة لأنشطة المسيرات غير المفهومة التي أثارت مخاوف بشأن الأمن في شمالي أوروبا وسط العدوان الروسي المتنامي.

 ووصف وزير الدفاع ترولز لوند بولسين الحوادث بأنها "هجوم هجين" لأن عمليات التحليق حدثت جميعا في نفس الوقت تقريبا. ولم يتضح على الفور الطرف المتورط في الهجوم، لكن لوند بولسين قال إنه يبدو أن "طرفا فاعلا محترفا" كان وراء عمليات التحليق "الممنهجة". ولم يدل بمزيد من التفاصيل أثناء مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

وذكرت السلطات أنه ليس هناك خطر على السكان.

وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد اليوم إن هدف عمليات التحليق هو بث الخوف والانقسام، مضيفا أن البلاد ستسعى إلى طرق إضافية لتحييد الطائرات المسيرة، بما في ذلك السماح لملاك البنى التحتية بإسقاطها.

جاء اختراق الطائرات المسيرة للمطارات الأربعة في الدنمارك عقب اتهامات بتوغل طائرات مسيرة روسية لبولندا ورومانيا وطائرات مقاتلة روسية للمجال الجوي لإستونيا الشهر الجاري.

ورفضت روسيا هذه الاتهامات .


