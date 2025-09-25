• خلال لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وقعت سوريا وأوكرانيا، الخميس، بيانا مشتركا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد قطيعة منذ عام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ووقع عن الجانب السوري وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، فيما وقع عن الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندري سيبيا.

وقال زيلينسكي، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن هذه الخطوة "مهمة"، مؤكدا "استعداد بلاده لدعم الشعب السوري في مساره نحو الاستقرار".

وأضاف: "ناقشنا مع الرئيس الشرع القطاعات الواعدة لتطوير التعاون، والتهديدات الأمنية التي تواجه بلدينا، وأهمية التصدي لها، واتفقنا على بناء علاقاتنا على أساس الاحترام والثقة المتبادلين".

وتعكس هذه الخطوة تحولا في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة والتوترات على خلفية الصراعات الداخلية في سوريا والحرب في أوكرانيا، حيث كان رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد قرر في يوليو 2022 قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف، ردا على قرار مماثل من أوكرانيا.

واتخذ نظام الأسد (2000-2024) مواقف مناهضة لأوكرانيا، دعما لروسيا التي ساندته عسكريا منذ 2015 خلال قمعه المعارضة السورية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011.

وفي 29 يونيو 2022 أعلن النظام السوري الاعتراف بما أسماه "استقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" شرق أوكرانيا، وذلك ضمن الحرب بين موسكو وكييف.

وفي اليوم التالي، أعلنت أوكرانيا قطع علاقاتها مع نظام الأسد، معتبرة أن موقفه من منطقتي دونيتسك ولوغانسك يمثل "عملا غير ودي وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تحسين علاقات مع دول المنطقة وعلى مستوى العالم.