بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، الخميس، مع السفير التركي بطرابلس جوفن بيجيتش "خريطة الطريق" الأممية الرامية لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد وإجراء انتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء جرى في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمجلس الأعلى للدولة عبر حسابه على "فيسبوك".

وقال المجلس إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية، وتبادل وجهات النظر حول خارطة الطريق التي عرضتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، لكسر الجمود السياسي وإنهاء حالة الانقسام وإنجاز الانتخابات.

وأضاف أن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

ومطلع سبتمبر الجاري، أكد مجلس الأمن أهمية التقدم نحو توحيد جميع المؤسسات الليبية بما فيها العسكرية والأمنية لحل الأزمة الراهنة.

والأربعاء، شددت 10 دول عربية وإسلامية وغربية، بينها تركيا، على "الحاجة الماسة لتوحيد" المؤسسات الليبية و"إيجاد تكامل أمني أكبر" بين شرق البلاد وغربها، مؤكدة دعمها لخارطة الطريق الأممية.

وفي 21 أغسطس، قدمت تيتيه إحاطة لمجلس الأمن الدولي أعلنت خلالها عن خارطة طريق جديدة ترتكز على 3 نقاط رئيسية أهمها توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة بهدف إجراء الانتخابات.

ويأتي ذلك ضمن جهود تبذلها وتقودها البعثة الأممية تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد.

والحكومة الأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد، ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).