مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون الأمني

بحث المغرب والإمارات، الخميس، سبل تعزيز التعاون الأمني لمواجهة تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال لقاء في أبو ظبي جمع مدير عام المديرية العامة للأمن الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي مع مدير أمن الدولة الإماراتي طلال راشد الزعابي.

ويجري حموشي زيارة إلى الإمارات منذ الثلاثاء، بحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي.

وقالت المديرية إن "هذا التعاون سيتم عبر تفعيل وتنشيط قنوات تنفيذ العمليات الأمنية المشتركة باعتبارها واحدة من الآليات الإجرائية التي أثبتت نجاعتها في التعاون الدولي".

وأضافت أن المباحثات شملت أيضا "تكثيف وتنويع أشكال ومستويات التعاون الثنائي، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب في سائر المجالات الأمنية، وتدعيم التنسيق البيني وتبادل المعلومات".

كما استعرض الجانبان مختلف التحديات الأمنية والتهديدات المرتبطة بالسياق الدولي والإقليمي الراهنين، لا سيما مخاطر الإرهاب والتطرف في مناطق التوتر عبر العالم، وفقا للبيان.

والثلاثاء وقع حموشي مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم لتأطير التعاون في المجال الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الأمنية، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ويرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تعاون أمنية وعسكرية واستخباراتية منها "اتفاقية التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب" وقعت عام 2015 لتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية وتسهيل تبادل المعلومات ومواجهة التهديدات الأمنية.