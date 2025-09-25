قطر تؤكد دعمها لجهود تهدئة السودان وتتعهد بمواصلة المساعدات الإنسانية

شاركت دولة قطر، في اجتماع وزاري بشأن "الجهود المشتركة لتهدئة الوضع في السودان"، نظمه الاتحاد الأوروبي، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، أمام الاجتماع، دعم قطر للشعب السوداني واحترام سيادة السودان ووحدته والحفاظ على سلامة أراضيه، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما لفتت إلى دعم قطر للسودان في مبادرة حماية النساء في مناطق النزاع التي تعهدت فيها سابقاً بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى المساعدات الطبية والغذائية.