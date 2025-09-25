سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويليةوالاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 7.4% ليبلغ 127.52 نقطة خلال شهر يوليو 2025 (أولي)، مقابل 118.71 نقطة خلال شهر يونيو 2025 (نهائي)، وفقا للبيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

ارتفع الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاتة ليبلغ 73.61 نقطة، خلال شهر يوليو 2025، مُقارنة بشهر يونيو 2025 حيث بلغ 59.27 بنسبة ارتفاع قدرها 24.19%، وذلك لاقتراب موسم المدارس.

كما صعد الرقـم القياسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج و أسمنت) ليبلغ 89.27 نقطة خلال شهر يوليو 2025، مقارنة بشهر يونيو 2025 حيث بلغ 74.99 بنسبة ارتفاع قدرها 19.04%، وذلك لزيادة العرض والطلب.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

تراجع الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ ليبلغ 133.33 نقطة خلال شهر يوليو 2025، مُقارنة بشهر يونيو 2025، حيث بلغ 141.15 نقطة بنسبة انخفاض قدرها 5.54%، وذلك لانخفاض الطلب على المنتج.

كما انخفض الرقم القيـاسي لصناعة معدات النقل الأخرى ليبلغ 514.71 نقطة خلال شهـر يوليو 2025 مُقارنة بشهر يونيو 2025 حيث بلغ 624.57 نقطة بنسبـة انخفاض قدرها 17.59%، وذلك لاستغراق شركات هذا النشاط في مرحلة الإنتاج مدة أطول.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020