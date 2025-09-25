السفير الفرنسي لدى مصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه

تحدث السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، عن تهديد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فرنسا ببعض ردود الفعل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مثل إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، بالإضافة إلى دعوة وزراء إسرائيليين إلى توسيع الاستيطان.

وقال في لقاء خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء: «لتكن الأمور واضحة، فرنسا دولة كبرى، دولة أكبر قليلا من إسرائيل، وهي جزء من الاتحاد الأوروبي، وهو كتلة أوروبا».

وأضاف: «لسنا بلدا يمكن ترهيبه، لذلك، نحن لا نشعر بالتهديد والأمور واضحة تماما، وبخصوص الخطابات التي نسمعها حول التهديد بالمزيد من الاستيطان في حالة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، دعونا نكون جادين، هل تسارع الاستيطان يبدأ في يوم الاعتراف؟ بالطبع لا».

ونوه أن الاستيطان مستمر منذ سنوات وشهد تسارعًا منذ أكثر من عامين، معقبًا: «نرى عشرات المستوطنات الجديدة تظهر، وغيرها من البؤر والمراكز الاستيطانية غير القانونية التي يتم إقامتها، وكذلك آلاف الوحدات الاستيطانية».

وواصل: «كل ذلك يحدث وما زال يحدث، وبالتالي، نحن لا نقبل فكرة أنه عندما نعترف سيكون هناك ضم أو المزيد من الاستيطان، هذه التحركات قائمة للأسف، وبالتالي، فإننا نتحدث عن حركة غير قانونية من وجهة نظر القانون».

وقبل أيام، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من منصة الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال ماكرون: «فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين من أجل السلام بين الشعبين»، وسط تصفيق حار خلال مؤتمر «حل الدولتين» في نيويورك.

ودعا إلى الإفراج عن الرهائن ووقف الحرب والقصف في غزة، مشددا أن الوقت قد حان للسلام وأن الوضع بات ملحا.