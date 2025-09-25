محافظ مطروح يعتمد قرارات لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرارات لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح، وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين، وذلك بحضور المهندسة أحلام المصري، مستشار شئون التمليك بالمحافظة، وأحمد حسن، مدير إدارة الأملاك.

وأكد "شعيب"، في بيان اليوم الخميس، حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة، وفقًا للضوابط والشروط المحددة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي؛ لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

ووافق محافظ مطروح، على 50 طلب تقنين جديد لأراضي مبانٍ وزراعية بعدد من مدن ومراكز مطروح، وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك بعد عرضها على اللجنة العليا للبت، وتمت الموافقة عليها وتسعيرها بعد التأكد من استيفاء الشروط وضوابط التقنين، تمهيدًا لتوقيعها، مع العمل على حل وتذليل أية معوقات.

ويأتي ذلك استمرارًا للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاع واضعي اليد بمطروح، ومراعاة البُعد الاجتماعي، مع سعي المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم.