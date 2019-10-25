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الأمم المتحدة: مليون شخص تضرروا من فيضانات جنوب السودان

د ب أ
نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 10:03 م | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 10:03 م

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الجمعة، إن نحو مليون شخص تضرروا من الفيضانات الشديدة التي شهدتها جنوب السودان.

وأضاف مكتب (أوتشا) في بيان، إن الفيضانات الغزيرة دمرت مناطق واسعة من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا منذ يوليو الماضي ، وأغرقت مجتمعات بأكملها وشردت مئات الآلاف من ديارهم.

وقال آلان نودهو، منسق الشؤون الإنسانية بالمكتب في جنوب السودان، إن الوضع في جنوب السودان "مثير للقلق للغاية"، حيث من المحتمل استمرار الأمطار لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، ما يعرض المزيد من الأشخاص للخطر.

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