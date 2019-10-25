الاتحاد الأوروبي يرجئ إصدار قرار بشأن تأجيل بريكست للأسبوع المقبل

أرجأ الاتحاد الأوروبي إصدار قرار نهائي بشأن تأجيل خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية "بريكست" إلى الأسبوع المقبل.

ووافق الاتحاد اليوم الجمعة وفقا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية - على الحاجة إلى تمديد موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، إلا أنهم أرجأوا إصدار القرار النهائي للأسبوع المقبل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعا إلى إجراء انتخابات لكسر جمود الحياة السياسة في البلاد منذ أكثر من 3 أعوام.

وقبل أسبوع واحد فقط من موعد انفصال بريطانيا عن التكتل، أقر جونسون بأنه لن يتمكن من الوفاء بالموعد النهائي للخروج في 31 أكتوبر الجاري، ودعا إلى انتخابات في 12 ديسمبر المقبل، لإنهاء ما وصفه "بكابوس" بريكست.