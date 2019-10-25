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بدأت محافظات جنوب العراق اليوم الجمعة تشكيل تجمعات المتظاهرين، للمشاركة في الاحتجاجات المتجددة في العاصمة العراقية بغداد منذ ليلة الجمعة.

ونشرت قناة العربية مقطعا مصورا للحظة تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع في بغداد.