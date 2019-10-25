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بدأت محافظات جنوب العراق اليوم الجمعة تشكيل تجمعات المتظاهرين، للمشاركة في الاحتجاجات المتجددة في العاصمة العراقية بغداد منذ ليلة الجمعة.
ونشرت قناة العربية مقطعا مصورا للحظة تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع في بغداد.
#العراق .. شاهد تفريق التظاهرات بالغاز المسيل للدموع في #بغداد pic.twitter.com/aYa6YBmpsW
— الحدث (@AlHadath) 25 October 2019
#العراق .. شاهد تفريق التظاهرات بالغاز المسيل للدموع في #بغداد pic.twitter.com/aYa6YBmpsW