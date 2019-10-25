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شاهد.. تفريق تظاهرات بغداد بالغاز المسيل للدموع

مظاهرات شعبية في بغداد
مظاهرات شعبية في بغداد

نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 10:50 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 10:50 ص

بدأت محافظات جنوب العراق اليوم الجمعة تشكيل تجمعات المتظاهرين، للمشاركة في الاحتجاجات المتجددة في العاصمة العراقية بغداد منذ ليلة الجمعة.

ونشرت قناة العربية مقطعا مصورا للحظة تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع في بغداد.

 

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